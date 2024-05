Stadio Flaminio, il Comune apre a Lotito: "Aspettiamo il piano della Lazio"

Lo stadio Flaminio alla Lazio è sempre meno un sogno e più realtà. Ora il Campidoglio lancia un'apertura fortissima a Claudio Lotito e alla Lazio. Come anticipato da Affaritaliani.it l'idea del patron biancoceleste è quella di prendere il Flaminio per realizzare lo stadio laziale e in cambio ottenere dal Comune le caserme Guido Reni.

Un affidamento a scomputo che permetterebbe al Comune di sistemare la pratica del Flaminio che cade a pezz e a Lotito di avere il gettito necessario per la copertura economica dell'operazione realizzando appartamenti e negozi.

L'assist di Trabucco

“Ad oggi il Comune ha ricevuto un solo progetto per lo stadio Flaminio, quello della Roma Nuoto. Nel momento in cui dovesse arrivare un nuovo progetto, e quindi per esempio quello di Lotito, possono aprirsi anche due conferenze di servizi preliminari. Il progetto della Lazio per ora non l’ho visto, per quello della Roma Nuoto aspettiamo di verificare quali aspetti verranno modificati dopo di che l’amministrazione farà le sue scelte, ovviamente sulla base delle normative vigenti''. Lo ha detto Giorgio Trabucco, capogruppo Lista Civica Gualtieri Sindaco intervenendo nel programma Gli Inascoltabili in onda su Radio Roma Sound fm90.

Il piano

''Sono tanti anni che si parla di Flaminio-Lazio, abbiamo sempre detto che l’amministrazione è pronta a ricevere la proposta che ora sembrerebbe possa essere più concreta. Questo progetto però ad oggi non è stato presentato, noi lo aspettiamo e siamo sicuramente pronti ad accoglierlo”.