Stadio Pietralata, Berardi, As Roma: “Curiamo il progetto in ogni dettaglio”

“Prendiamo il progetto con la massima serietà, passiamo più tempo in questa stanza che nelle nostre case, e stiamo lavorando alacremente ad ogni piccolo dettaglio”. Così Pietro Berardi, Ceo della As Roma davanti alla Commissione Sport e Urbanistica dell'Assemblea Costituente.

“C’è la massima collaborazione con l’Assessore Veloccia e tutto il suo staff - ha assicurato Berardi - per cui siamo pronti a rispondere a ogni domanda in maniera costruttiva e collaborativa per fare questo progetto che è importante per tutta la città di Roma. Da parte nostra c’è il massimo impegno a fare le cose al meglio possibile insieme alla vostra collaborazione”.

Queste le parole del Ceo della società giallo rossa, in risposta alle criticità, esposte dal presidente della commissione Ferdinando Bonessi. Nella giornata di mercoledì sarà eseguito un sopralluogo nell'area dove dovrà essere costruito il nuovo stadio.