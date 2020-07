Roma

Giovedì, 2 luglio 2020 - 16:34:00 Stadio Roma, Bonifazi e Centemero a processo. L'accusa: finanziamento illecito La Procura ha chiesto il processo sia per l'ex Pd che per il tesoriere della Lega. Nell'altro filone dell'inchiesta, chiesto rinvio a giudizio per Luca Parnasi

Guarda la gallery Stadio della Roma, la procura della Capitale ha chiesto il processo Francesco Bonifazi, ex Pd oggi iscritto a Italia Viva, e per Giulio Centemero, tesoriere della Lega, nell’ambito di uno dei filoni dell’inchiesta sul nuovo impianto della As Roma in quel di Tor di Valle. Oltre che per loro, il procuratore aggiunto Paolo Ielo e i pm Barbara Zuin e Luigia Spinelli, hanno chiesto il rinvio a giudizio anche per l’imprenditore Luca Parnasi. L’accusa per tutti è quella di finanziamento illecito mentre, per il solo Bonifazi, c’è anche la contestazione di emissione di fatture inesistenti. Al centro dell'inchiesta, coordinata sempre dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, i finanziamenti dell'imprenditore Parnasi. In particolare, i 150 mila euro destinati alla fondazione Eyu, vicina al Pd, e i 250 mila euro all'associazione “Più Voci” presieduta all'epoca dei fatti da Centemero.