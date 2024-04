Stadio Roma, durante i carotaggi spunta un reperto archeologico: rischio stop

Un manufatto probabilmente antico, e che secondo le prime ricostruzioni non risulterebbe agli atti, è stato rinvenuto nell'area destinata alla realizzazione dello stadio di calcio della As Roma a Pietralata.

È quanto si legge in una nota della Soprintendenza speciale di Stato inviata, tra gli altri, al club giallorosso e al Comune di Roma. Il rinvenimento potrebbe comportare uno stop al progetto.

Il documento

Nel documento, pubblicato in anteprima da "Radio Roma Sound" sui canali social, si legge che il manufatto potrebbe risalire all'epoca romana e potrebbe essere un acquedotto o cunicolo dello stesso collegato a un pozzo artesiano. Il rinvenimento è localizzato in area accessibile al pubblico e pertanto la Soprintendenza ha disposto la messa in sicurezza urgente della zona da parte del Comune di Roma e della As Roma.