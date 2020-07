Stadio Roma, ennesima fumata nera: niente accordo tra Raggi e consiglieri M5S

Stadio As Roma, ennesima fumata nera su Tor di Valle: la riunione tenutasi lunedì sera in videoconferenza tra i consiglieri di maggioranza M5S ed i tecnici che hanno redatto l'ultima relazione sul progetto si è conclusa con un nulla di fatto. Slitta ancora per la Raggi il via libero politico definitivo.

La riunione, in programma per lunedì 13 ma rinviata a ieri sera, si è aperta con Virginia Raggi che ha fatto il punto della situazione sul progetto ed ha continuato la sua azione di convincimento verso quei consiglieri di maggioranza ancora scettici sul progetto. "Il lavoro di questi ultimi due anni è stato fatto per cercare di dare seguito alle prescrizioni della conferenza di servizi. E di questo se ne è occupato il tavolo tecnico - avrebbe detto il sindaco -. Si è anche avviato un lavoro parallelo: ho chiesto una due diligence, un'attività di verifica interna, per essere certa della correttezza del procedimento amministrativo. Gli uffici sono andati a ritroso fino al 2010 e grazie a questo lavoro che abbiamo avviato noi, è stato possibile un ricalcolo degli oneri".

Come detto però la riunione ha portato ad un'altra fumata nera sulla vicenda con l'iter che ora andrà avanti ma senza il via libera preliminare al livello politico: ora le possibilità di vedere il progetto in aula Giulio Cesare prima della pausa estiva del 10 agosto, come tanto sperava la Raggi, sono quasi pari allo zero. Salvo colpi di scena, la vicenda stadio in Consiglio Comunale arriverà in autunno.