Stadio Roma, il progetto continua ad essere nascosto ai consiglieri: il giallo

Il giallo dello stadio dell'As Roma continua: in Campidoglio è un fantasma per i consiglieri comunali. E Di Stefano, Unione di Centro-Forza Italia, attacca: “Veloccia nasconde il progetto”.

Insieme alla voce di protesta di Federico Rocca, Fratelli d'Italia, si alza anche quella del vice presidente della Commissione Urbanistica Marco Di Stefano, che dopo un accesa polemica con l'Assessore Veloccia denuncia l'ennesimo esito negativo dopo la richiesta di consultare le carte del progetto del nuovo stadio dell'As Roma.

Di Stefano, “Atteggiamento inquietante da chi dovrebbe curarsi della città”

“L’atteggiamento di chi avrebbe il ruolo di raccogliere il maggior consenso trasversale per far ripartire questa città oramai decadente - già da qualche anno - nel settore dello sviluppo urbanistico, è semplicemente inquietante – Attacca Di Stefano. Alla richiesta del sottoscritto e di altri consiglieri di opposizione, che si ripete da settimane, di avere i documenti del progetto del nuovo stadio della Roma, - denuncia il vicepresidente della Commissione - l’assessore Veloccia ha risposto che, su indicazioni del Segretariato Generale, non può trasmetterli ai membri della Commissione Urbanistica di Roma Capitale, e che se questi ultimi volessero entrarne in possesso, dovrebbero, come qualsiasi cittadino, farne richiesta tramite un'istanza di accesso agli atti".

“Il progetto è in mano a stampa e cittadini, ma per noi resta un mistero”

"Probabilmente Veloccia e questa Giunta" incalza il capogruppo Unione di Centro-Forza Italia in Campidoglio "non hanno seriamente a cuore il progetto di dotare l’AS Roma di uno stadio di proprietà, e si apprestano a gestire questa impattante vicenda così come fece il sindaco Marino con il suo assessore all’urbanistica. Tutti sappiamo come andò a finire. Non possiamo che augurare in bocca al lupo all'assessore Veloccia – ha concluso Di Stefano - in attesa di capire cosa ci sia di tanto segreto da nascondere in questo progetto, visto che lo stesso è già in mano alla stampa che ne ha dato ampia informazione a tutti i cittadini".

