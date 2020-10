Stadio Roma, nuovo stop: la Regione smaschera il bluff di Virginia Raggi

Stadio Roma, arriva l'ennesimo stop sul progetto: Virginia Raggi prova a rispingere il piede sull'acceleratore e annuncia l'imminente accordo sulla variante urbanistica su Tor di Valle, ma la Regione Lazio la smaschera. Si spengono così, di nuovo, i sogni del sindaco M5S.

Durante la presentazione del piano di conservazione dello stadio Flaminio, la Raggi annunciato piccoli passi avanti sul progetto scaricando il presunto stallo dell'iter della delibera sulla variante sulla Regione: “In Città Metropolitana gli atti sono pronti e li firmerò a breve. Per quanto riguarda la Regione Lazio, le modifiche sono state interamente concordate e, quindi, ora attendiamo la loro firma”.

Niente di più falso per la Regione Lazio, che in una nota risponde alle parole del sindaco rendendo noto che l'accordo sulla delibera della variante urbanistica è ben lontano: “In merito alle affermazioni del sindaco Raggi sulla variante urbanistica relativa al progetto dello Stadio della Roma, si precisa che la Regione Lazio, come da corrispondenza fra gli Uffici di Roma Capitale e le strutture regionali competenti datata 5 agosto 2020, ha sottolineato come non sussistessero ancora le condizioni per arrivare ad un accordo che potesse essere votato dalla giunta regionale e che ci fosse la necessità di approfondimenti tecnici da elaborare in sede congiunta. Alla richiesta di agosto della Regione non è mai seguita una risposta ufficiale da parte di Roma Capitale”.

Alla nota della Regione nuova risposta del Campidoglio che accusa Zingaretti & Co. di essersi confusi: "La Regione Lazio confonde lo schema di Accordo di collaborazione tra Roma Capitale e Regione Lazio per la realizzazione dello Stadio di Tor di Valle, al quale oggi si è riferita la sindaca Virginia Raggi, con l’approvazione della Convenzione Urbanistica. La Giunta regionale, infatti, deve ancora approvare lo schema di Accordo di collaborazione finalizzato al potenziamento delle infrastrutture di trasporto pubblico locale, in particolare della linea ferroviaria Roma-Lido. Si tratta di un atto propedeutico alla Convenzione Urbanistica. Inoltre, ad oggi gli eventuali approfondimenti tecnici di cui parla la Regione Lazio non risultano essere stati segnalati dalla stessa", precisa Il Comune con una nota stampa in cui è anche detto che Roma Capitale ad agosto scorso ha approvato due delibere necessarie e propedeutiche all’approvazione del provvedimento finale relativo al progetto del nuovo stadio a Tor di Valle, ovvero la Convenzione Urbanistica che dovrà essere sottoscritta tra Roma Capitale e il soggetto attuatore. Viene inoltre reso noto con la precisazione del Campidoglio che il sindaco della Città Metropolitana di Roma, Virginia Raggi, "ha firmato questo pomeriggio la delibera con lo schema di Accordo di collaborazione tra Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma relativo all’adeguamento del progetto definitivo dell’unificazione della via del Mare e della via Ostiense, nel tratto tra il GRA e il cosiddetto Nodo Marconi".

Le probabilità di vedere l'arrivo del progetto in Aula Giulio Cesare entro Natale, come annunciato poche settimane fa dallo stesso sindaco Raggi, rasentano lo zero. Con buona pace dei tifosi giallorossi.