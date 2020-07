Stadio Roma, Raggi corre: sì dei tecnici a Tor di Valle. Palla al Gruppo M5S

Stadio As Roma, Virginia Raggi vuole la svolta e accelera: l'incontro, durato 3 ore, tra sindaco, Gruppo M5S in Consiglio Comunale, assessori e tecnici si è conclusa con il nulla osta della due diligence sul progetto di Tor di Valle. Manca ora il via libera politico per portare il tutto in Aula Giulio Cesare: la palla passa ai consiglieri di maggioranza.

La riunione fiume tenutasi martedì sera, dalle 19:20 alle 22:30, ha sciolto le ultime riserve tecniche sorte quando la Procura di Roma aprì la vicenda giudiziaria sul progetto, vicenda che vede ancora oggi coinvolti, tra gli altri, il presidente dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito ed il costruttore Luca Parnasi, proprietario (non ancora per molto) dei terreni di Tor di Valle: la due diligence richiesta dalla sindaca Virginia ha dato esito positivo, non evidenziando criticità sia dal punto di vista amministrativo che urbanistico.

All'incontro erano presenti, oltre alla Raggi ed agli assessori all’Urbanistica, Luca Montuori; alla Mobilità, Pietro Calabrese e ai Lavori pubblici, Linda Meleo; 26 consiglieri di maggioranza su 28, il presidente dell'IX Municipio Eur, il 5 Stelle Dario D'Innocenti e tutti i funzionari che hanno lavorato al dossier: Roberto Botta, vicedirettore generale del Comune e Gabriella Acerbi, segretariato Generale; i direttori dei Dipartimenti Urbanistica, Cinzia Esposito; Mobilità, Carolina Cirillo; Lavori pubblici, Fabio Pacciani; e per l’avvocatura capitolina Nicola Sabato. Ora restano due i nodi da scioglierei.

L'acquisto dei terreni di Tor di Valle

Il primo riguarda l'acquisto dei terreni di Tor di Valle dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio giallorosso. Il magnate ceco Radovan Vitek, secondo quanto filtra, dovrebbe rilevare i terreni di proprietà della Eurnova di Parnasi, commissariata dal tribunale, entro la fine del mese di luglio.

Il voto dei consiglieri M5S

Il secondo nodo riguarda il voto dei consiglieri di maggioranza. Non tutto il Gruppo M5S è ancora convinto dal progetto: in Aula Giulio Cesare va infatti portata e votata la variante urbanistica sui terreni di Tor di Valle. Secondo indiscrezioni, è prevista per lunedì la riunione interna del gruppo pentastellato che svelerà il futuro del progetto.

La due diligence consultabile da tutti i consiglieri

“La due diligence sul progetto dello stadio di Tor di Valle non è un atto secretato ma è consultabile da tutti i consiglieri di Roma Capitale, sia di maggioranza che di opposizione. Sarà possibile la sola 'ostensione' della stessa due diligence esclusivamente ai consiglieri che faranno richiesta di accesso agli atti 'in relazione al loro mandato'”. Lo scrive il Campidoglio in una nota.

“Come previsto dalla normativa vigente l'accesso all'atto, inteso come estrazione copia, è invece differito al completamento del procedimento amministrativo in corso – continua la nota –. A tutti i consiglieri, di maggioranza e di opposizione, che faranno richiesta sarà data la possibilità di visionare liberamente il documento”.