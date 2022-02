Stand up Comedy, Sparacino porta a teatro la pandemia e la paternità

Pietro Sparacino porta in scena una stand up comedy sulla pandemia e sulla paternità. L'autore e attore reciterà al Teatro de' Servi a Roma la sua commedia "Occhiaie".

Occhiaie è una stand up comedy dedicata agli ultimi due anni vissuti dall'attore: fra nuove e vecchie vite e abitudini cambiate dalla pandemia...e non solo.

Sparacino e la sua stand up comedy

Pietro Sparacino, comico, attore e autore che dal 2009 fa parte del gruppo Satiriasi, il primo progetto di stand up comedy in Italia, porta sul palco il suo racconto di questi due anni, parlando anche della partenità. Sparacino, durante la pandemia, è diventato padre per la seconda volta e al pubblico racconterà delle sue notti insonni. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro de Servi sabato 12 alle ore 20 e domenica 13 febbraio alle ore 17.30.