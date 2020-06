Startup e brevetti, arrivano agli incentivi: dal 15 giugno via alle domande

E’ tutto pronto per la partenza di “Voucher 3i – Investire in Innovazione”, il nuovo incentivo che sostiene le startup innovative nelle diverse fasi del processo di brevettazione: dall’idea alla domanda, fino all’estensione della tutela su nuovi mercati. L’obiettivo è valorizzare e tutelare i processi di innovazione delle imprese in Italia e all’estero.

A partire da lunedì 15 giugno 2020 è possibile presentare domanda per richiedere l’incentivo promosso dalMinistero dello Sviluppo Economico e gestito da Invitalia. Voucher 3i ha una dotazione finanziaria di 19,5 milioni di euro per il triennio 2019-2021 e consiste nel rilascio diun voucher per l’acquisto di servizi specialistici forniti da professionisti iscritti nell’elenco gestito dall’Ordine dei Consulenti in proprietà industriale o nell’elenco del Consiglio Nazionale Forense (pubblicati nei rispettivi siti).

Un’opportunità a costo zero per l’impresa beneficiaria, perché il voucher verrà pagato direttamente al fornitore prescelto. La startup dovrà solo confermare la corretta e completa erogazione del servizio richiesto.

Il voucher può essere utilizzato per:

verifica della brevettabilità dell’invenzione ed effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive al deposito della domanda di brevetto (euro 2.000 + IVA);

stesura della domanda di brevetto e di deposito della stessa presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (euro 4.000 + IVA);

deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto (euro 6.000 + IVA).

L’incentivo è concesso nel regime de minimis.

Ciascuna startup innovativa può richiedere in un anno (12 mesi conteggiati a partire dalla prima richiesta) la concessione di massimo 3 voucher per singola tipologia di servizio: in totale, quindi, non più di 9 voucher. Inoltre, i voucher richiesti per il medesimo servizio devono far riferimento a diverse invenzioni/domande di brevetto.

Le domande possono essere presentate esclusivamente online. La procedura informatica prevede: la registrazione ai servizi online di Invitalia indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario; una volta registrati, l’accesso al sito riservato per compilare la domanda online e scaricare la documentazione da allegare.

Non ci sono scadenze per la presentazione delle domande: Invitalia le valuta in base all’ordine di arrivo, fino a esaurimento dei fondi.