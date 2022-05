Stazione Vigna Clara, tutto pronto. Prove antincendio prima dell'apertura

La Protezione civile si addestra per contrastare gli incidenti nelle gallerie ferroviarie. Ma soprattutto per concludere l'iter che porterà all'apertura della tratta Valle Aurelia-Vigna Clara.

Domani alle 08.30 ci sarà infatti un'esercitazione di Protezione civile, coordinata dalla Prefettura di Roma presso la galleria ferroviaria Cassia-Monte Mario. A darne notizia la stessa Prefettura, precisando che verrà simulato un principio d'incendio a bordo di un carrello ferroviario di Rfi, fermo all'interno della galleria della linea ferroviaria Valle Aurelia-Vigna Clara. “Le attività - ricorda la nota della Prefettura - avranno termine alle 12:30 e rappresentano un importante strumento per sottoporre a verifica i modelli organizzativi e di intervento - procedure di attivazione, flusso delle comunicazioni, sedi e strutture operative - adottati per far fronte ad eventi incidentali in gallerie ferroviarie. Questa esercitazione consentirà, inoltre, di concludere l'iter di apertura della richiamata tratta Valle Aurelia-Vigna Clara", snodo strategico per il trasporto regionale, grazie alla quale sarà possibile collegare il quadrante nord della Capitale con le linee A e B della metropolitana e con la linea FL3 Cesano-Viterbo.