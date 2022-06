Stefano Costantini nominato nuovo capo Ufficio stampa del sindaco Gualtieri

Stefano Costantini sarà il nuovo capo ufficio stampa del sindaco Gualtieri. Dopo una lunga selezione, il primo cittadino ha scelto Costantini, 62 anni, già capo redattore di Repubblica, come direttore dell’ufficio stampa e media del Gabinetto del sindaco.

Una vita nel quotidiano fondato da Eugenio Scalfari e oggi diretto da Maurizio Molinari. Giornalista, professore e ora ufficio stampa, la sua è una passione che ha sin da quando era piccolo. Iniziò a lavorare a Repubblica grazie a uno stage, da lì la lunga carriera: partì seguendo la scuola e l’università, dove si mise in luce. Fu mandato a Bari per dirigere l’edizione locale per poi essere richiamato dalla direzione generale a Roma come capo dell’edizione capitolina. Oggi la nomina come capo ufficio stampa del sindaco Gualtieri.

Insieme alla nomina di Stefano Costantini, il Campidoglio ha annunciato anche l’arrivo di Gianluca Tagariello come capo della Comunicazione istituzionale del Gabinetto del sindaco Gualtieri.