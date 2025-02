Roma, stelle di David sui muri del Liceo Manara e striscione antifascista

Catene e silicone ai cancelli di ingresso e due diversi striscioni attaccati al muro perimetrale del liceo Manara di Roma. E' l'azione messa a segno nella notte tra giovedì e venerdì e scoperta dalla preside che ha chiamato i carabinieri.

Le scritte "contrastanti"

Su uno dei due striscioni si legge ''Collettivo manariota antifascista? Hai reso la scuola 'Judenfrei'' con una stella di David mentre sull'altro è scritto: ''22 febbraio Valerio Vive - bandiere rosse al vento Monteverde Antifa sempre''.

Due frasi che rimandano a due contesti diversi, una contro gli antifascisti e l'altra invece firmata dagli antifascisti, che non rendono chiara la matrice del blitz. Matrice che in ogni caso per i contenuti del primo striscione non sembra riconducibile a realtà ebraiche romane. I carabinieri stanno indagando per individuare i responsabili.

La reazione del ministro Giuli

"Chiunque utilizzi qualsiasi simbolo per esercitare forme di violenza e sopraffazione compie un atto inverecondo". E’ quanto ha dichiarato, oggi a Roma nella sede dell'Associazione della Stampa estera per la presentazione del ‘Decreto Cultura', il ministro della Cultura Alessandro Giuli commentando quanto accaduto al Liceo Manara di Roma.

“Gli estremismi - ha aggiunto Giuli - esistono in ogni parte del mondo. Come intervenire? Raccontando la verità ai giovani, far studiare e garantire l’accesso alla verità storica scoraggiando qualsiasi forma di strumentalizzazione”.