Stop alla dad, Zingaretti: "Bambini vaccinati in classe se asintomatici"

Nicola Zingaretti propone di non applicare la dad ai bambini vaccinati se asintomatici. La proposta avanzata dal Presidente della Regione Lazio è quella di alleggerire le regole covid previste a scuola per "semplificare la vita alle persone".

Zingaretti segue quanto già aveva anticipato l'Assessore alla Sanità D'Amato: la necessità di rivedere le norme di contrasto al covid per i vaccinati.

Scuole nel caos

Con le scuole in tilt e dirigenti scolastici alle prese con didattica a distanza, insegnanti assenti e la conta dei positivi, con le Asl territoriali "in affanno" (secondo quanto riportato dai presidi di Roma e Lazio) nel tracciare i casi covid, il presidente Zingaretti propone di rivedere la normativa, per facilitare il lavoro delle famiglie e del personale scolastico.

Tweet di Zingaretti

In un tweet il governatore del Lazio ha scritto: "Le attività scolastiche non vanno sostituite dalla dad quando bambini e ragazzi sono vaccinati e non ci sono sintomi. Su questo c'è bisogno di un intervento chiaro a tutela delle famiglie e della scuola. Si può combattere il covid e semplificare vita persone con regole chiare". Da qui la proposta, in linea con quanto richiesto da altri presidenti di regione come Attilio Fontana, di non obbligare alla didattica a distanza i bambini vaccinati e senza sintomi. A loro, secondo i governatori regionali, non deve essere vietato l'ingresso in classe in quanto poco contagiosi.