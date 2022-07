Stop alle molestie sulle atlete: la Regione presenta il progetto "Save Lazio"

La Regione Lazio scende in campo a difesa delle atlete. Grazie al nuovo progetto, "Donne, violenza e sport Save Lazio", la Regione si impegna contro le molestie e gli abusi che troppo spesso subiscono le sportive, sia amatoriali che agoniste.

Il progetto è realizzato dall'Associazione Nazionale Atlete in collaborazione con Differenza Donna Ong e si incentra su tre principali tipi d'azione per sensibilizzare e contrastare le molestie nei confronti delle atlete.

Molestie alle atlete, il progetto Save Lazio

Il progetto, si legge in una nota, prevede l'attivazione di una campagna di sensibilizzazione e informazione che coinvolgerà le associazioni sportive e le scuole della regione Lazio, attraverso degli incontri formativi gratuiti on line e in presenza; la creazione ed esecuzione di una campagna di comunicazione attraverso strumenti on line come i social network e siti web e la fornitura gratuita di un servizio di accoglienza e supporto per chi subisce molestie e abusi nel mondo dello sport nel territorio della regione Lazio. Il servizio offrirà accoglienza telefonica e in presenza, sostegno legale, psicologico e di sostegno multisettoriale

All’incontro, avvenuto mercoledì 6 luglio, hanno preso parte, tra gli altri: Enrica Onorati, Assessora alle Pari Opportunità della Regione Lazio; Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Consiglio Regionale del Lazio; Antonella Bellutti, Bi-campionessa olimpica e Responsabile Formazione e progetti innovativi ASSIST; Stefania Spanò in arte ANARKIKKA, Illustratrice; Eva Ceccatelli, vice campionessa europea ed atleta della nazionale di Sitting Volley; Lara Lugli, pallavolista; Valeria Valente, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere; Elisa Ercoli Presidente di Differenza Donna Ong.