Strade killer, 2 morti in un giorno: gli incidenti a Bravetta e Casal Boccone

Strade killer a Roma, due morti in meno di 24 ore: gli incidenti mortali nei quartieri di Bravetta e Casal Boccone. A perdere la vita un'anziana donna di 80 anni ed un motociclista 56enne.

Il primo incidente stradale mortale è avvenuto martedì alle 18:30 in via Silvestri 224. La donna di 80 anni stava attraversando la strada quando è stata investita da una Toyota condotta da un uomo di 72 anni che si è fermato a prestare soccorso. La donna, trasportata dai sanitari del 118 all'ospedale San Camillo, è morta poco dopo. Sul posto sono intervenute le pattuglie del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale. Sono ancora in corso gli ulteriori accertamenti del caso per stabilire esatta dinamica dei fatti.

Il secondo è invece avvenuto mercoledì mattina intorno alle 10:30. Il 56enne italiano è morto dopo essere andato a sbattere, mentre era a bordo del suo motorino Honda, contro un'auto via di Casal Boccone, all'altezza via Rossellini. Sul posto gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi. Diverse le pattuglie intervenute in ausilio per la viabilità e messa in sicurezza dell'area in modo da consentire gli accertamenti del caso.