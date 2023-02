Strade, lavori Anas sulla Pontina: chiuso dalle 22 alle 6 il tratto di Aprilia

L'Anas sta continuando i lavori di rifacimento e riqualificazione della strada statale 148 Pontina. Questa volta il lavoro riguarda il rifacimento della segnaletica, per cui sarà chiuso il tratto all'altezza di Aprilia. Per portare a termine il lavoro, arrecando il disagio minore possibile, le operazioni saranno svolte tra le 22 di venerdì e le 6 di sabato 4.

Il tratto chiuso, in particolare, sarà quello compreso tra il chilometro 42,7 e il chilometro 45, in direzione Latina. Il blocco sarà tra l'uscita per via Vallelata e lo svincolo per Nettuno ed Anzio. Gli automobilisti che transitano in direzione Latina dovranno uscire in via di Vallelata per poi rientrare sulla Pontina dopo lo svincolo per Nettuno e Anzio.