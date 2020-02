Strage a Roma, tre morti in un giorno. Traffico in tilt: città paralizzata

Strage a Roma, è giovedì nero: tre morti in altrettanti incidenti stradali sulla via Pontina, sulla via Flaminia all'altezza di Prima Porta e su Lungotevere Michelangelo. A perdere la vita due automobilisti ed un motociclista. Strade chiuse e deviazioni, il traffico in tilt: città paralizzata.

Il primo in ordine di tempo non è un vero e proprio incidente ma un tragedia sfiorata. Questa mattina sulla strada statale 148 “via Pontina”, un automobilista ha accusato un malore mentre era alla guida ed è morto sul colpo all’altezza di Castel Romano al km 23,700. Chilometri e chilometri di code si sono formate in direzione Roma con le auto ferme tra le uscite Pomezia Nord e Castel Romano – Trigoria.

Il secondo è avvenuto nel primo pomeriggio sulla strada statale 3 “Flaminia” all'altezza del chilometro 12, a Prima Porta. In direzione Terni. Per cause ancora non note, il conducente dell'auto ha perso il controllo schiantandosi contro il guardrail, morendo sul colpo. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con code nel quadrante nord della Capitale. La galleria Flaminia a Prima Porta è stata chiusa per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi scientifici. Sul posto per gestire la viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Terminato l'intervento e trasferita la salma, la circolazione è tornata progressivamente alla normalità intorno alle 16:10.

L'ultimo incidente è avvenuto su Lungotevere Michelangelo, all'altezza di viale Giulio Cesare, al centro di Roma. La vittima è un motociclista di 62 anni che si è scontrato con la sua Honda con un'auto. Sul posto pattuglie del I Gruppo Prati della polizia locale. Alla guida della macchina, una Mercedes Classe E, c'era un italiano di 49 anni, che si è subito fermato a prestare i primi soccorsi. Sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. I mezzi sono stati posti sotto sequestro e il conducente dell'auto trasportato all'ospedale Santo Spirito per gli esami alcolemici e tossicologici di rito. L'incidente ha generato lungo code su Lungotevere e nella zona di viale delle Milizie e delle fermate metro Lepanto ed Ottaviano. Anche alcuni bus Atac sono stati deviati a causa del traffico intenso.