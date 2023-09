Strage di Ustica, Alemanno scende in campo: sit in sotto l'ambasciata francese

"Le dichiarazioni del Presidente Giuliano Amato sulla strage di Ustica non possono essere lasciate cadere nel vuoto, con il Governo italiano e quello francese che fanno finta di nulla. Per questo domani, martedì 5 settembre, saremo a piazza Farnese davanti all’Ambasciata francese con un sit-in organizzato dal Forum dell’indipendenza italiana e dall’Associazione Magnitudo per chiedere un’assunzione di responsabilità del Governo francese di Fronte alle precise accuse di Amato”.

Così ha dichiarato Gianni Alemanno, portavoce del Forum dell’indipendenza italiana. Il sit-in comincerà domani alle ore 17 in Piazza Farnese angolo via dei Baullari.

La denuncia

Amato, nelle ultime ore, ha parlato - riferendosi alla strage del Dc9 Itavia - di un "agguato aereo francese per abbattere Muhammad Gheddafi sotto la copertura di esercitazioni Nato. Una soffiata al presidente libico, che neanche si imbarca. Un Mig di Tripoli che per sfuggire ai missili si nasconde dietro al Dc9 a in volo sui cieli siciliani". Il missile fatale che centrò l’aereo civile, provocò 81 morti. Ne seguirono una catena di depistaggi per nascondere la vera natura della tragedia.

La retromarcia

Dopo le parole di denuncia Amato ha fatto una leggera retromarcia. «Io ho solo rimesso sul tavolo una ipotesi già fortemente ritenuta credibile, non perché avessi forti elementi, ma per sollecitre chi li ha a parlare, a dire la verita’. Non altro», ha detto Amato.