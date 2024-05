Studenti contro per disegnare le imprese le futuro: l'evento è Capitale

Si terrà il 16 e 17 maggio presso l'Università Europea di Roma–UER, l'ottava edizione della National Competition di Enactus, l’appuntamentoitinerante che ogni anno riunisce l'intera community di Enactus Italia Onlus, l'organizzazione sociale, parte di una rete internazionale attiva in 33 paesi da oltre 70 anni, che solo nel nostro Paese coinvolge annualmente oltre 250 studenti, conta ad oggi più di 200 alunni e decine di accademici di 25 atenei e rappresentanti aziendali, con l'obiettivo di formare giovani leader innovativi e consapevoli.

Grazie al Programma Enactus, infatti, gli studenti hanno accesso ad una piattaformadi apprendimento internazionale in collaborazione con Social Fare, che coprediverse tematiche, come l'identificazione dei problemi, la generazione di ideeimprenditoriali e la valutazione dell'impatto sociale.

Il supporto

Inoltre, grazie al supporto del sociofondatore Fondazione Caritro, gli studenti Enactus possono accedere al programmadi pre-accelerazione in collaborazione con WDA, società di venture building co-fondata da Roberto Macina, volto a promuovere l'innovazione, la sostenibilità e laresponsabilità sociale dei progetti a impatto nati in Enactus Italia, preparandoli per illancio sul mercato.

VIII Nationa competition

La National Competition rappresenta proprio ilculmine di questo percorso. Per questa ottava edizione, più di un centinaio distudenti da 15 università italiane avranno l’opportunità di presentare i progetti e leidee imprenditoriali sostenibili a cui hanno lavorato nel corso dell’anno accademico. Lasfida inizia giovedì 16 maggio, alle ore 14.30, con la Opening Round of Competition: i 15 team Enactus, suddivisi in 4 League si sfiderannoin questa prima fase da cui sarà selezionato un team vincitore per ogni League.

La Final Round

Si prosegue quindi, venerdì 17 maggio, alle ore 10.30, con la Final Round of Competition, in collaborazione con UniCredit, in cui le giurie composte dairappresentanti delle 26 aziende partner valuteranno la solidità economica e l’impattosociale e/o ambientale dei progetti presentati. La National Competition si chiuderàquindi alle ore 16.15, con la Award Ceremony, in cui sarà premiato il National Champion Team 2024 che avrà l’onore di rappresentare l’Italia alla Enactus World Cup 2024 in programma in Kazakhistan a ottobre: tre giorni all’insegna dellacollaborazione, competizione e della celebrazione dei risultati raggiunti da studenti

La mission

Provenienti da tutto il mondo, impegnati a generare il cambiamento attraversol’azione imprenditoriale.INVESTOR DAY. Ma la National Competition non sarà l’unica sfida. Per la prima voltanella storia di Enactus Italia, infatti, nel corso della competizione si terrà anche l'Investor Day. Venerdì 17 maggio, dalle 13.30 alle 14.30, cinque innovativi progettidel programma di pre-accelerazione, selezionati e guidati da professionisti di WDA evalidati con un Minimum Viable Product, saranno valutati da una giuria di investitori, tra cui Impatta Equity che assegnerà un premio finale in denaro, permettendo allasquadra vincitrice di avviare la propria startup sostenibile e di contribuire a generare unimpatto significativo. I cinque progetti selezionati sono: Aiuko, l’app per rivoluzionare lanutrizione attraverso la tecnologia; BlueZone, il filtro per contrastare l'inquinamento dacombustione domestica; Givit, la piattaforma che trasforma le abitudini di consumoattraverso il noleggio; Larix, il rivoluzionario materiale composito prodotto con legno discarto e bioplastica tramite soli processi meccanici; e Oyster2Life, la rivoluzionecircolare dei gusci d’ostrica che trasforma i rifiuti in opportunità.

I Panel

Come da tradizione, la National Competition offrirà unmomento di confronto con top manager e personalità di spicco da diversi settori, la Panel Discussion, quest’anno dal titolo “La Sfida. Quando superare i limiti non halimite”. Ne discuteranno venerdì 17 maggio, dalle ore 15.00: Fabio Comba, Direttore delle Risorse Umane di KPMG Italia, Sonia Malaspina, Direttrice Relazioni Istituzionali, Comunicazione e Sostenibilità Italia e Grecia di Danone Nutricia SpAsocietà benefit, Davide Mazzanti, allenatore dell’ITAS Trentino Femminile, e Julia Montevecchi, Studentessa di Sostenibilità e Alumna Enactus Italia, moderati da Giampaolo Musumeci, giornalista di Radio 24.Non solo. Ad arricchire ulteriormente la due giorni, si svolgerà, giovedì 16 maggio alleore 16.00, la Enactus Career Fair, un’occasione unica per gli studenti Enactus epartner commerciali per esplorare nuove opportunità di collaborazione e trovare laperfetta combinazione per il loro futuro. Enactus, infatti, nel corso dell’anno offre aisuoi studenti un percorso di inserimento nel mondo del lavoro, che include incontri diorientamento personalizzato, assistenza nella preparazione di CV, lettere dipresentazione e gestione del proprio brand personale, nonché, appunto, l'accesso alla Enactus Career Fair, che quest’anno vedrà la partecipazione di numerosi partenr.

Alunni 4 charge

Inoltre, il 17 maggio, alle ore 13.00 e alle ore 14.00, si terrà l’appuntamento Alumni 4 Change, promosso dal gruppo indipendente degli Alumni di Enactus Italia,che si propone di offrire spunti e informazioni di dibattito su tematiche ambientali esociali di rilevanza globale, utilizzando un format coinvolgente e dinamico. Uno deimomenti salienti sarà la proiezione in prima assoluta del documentario Bike4Change, che racconta l'impresa straordinaria di Mirko De Pascalis, nominato Global Alumnus of The Year da Enactus Global. Mirko ha pedalato oltre 1200 km daTrento a Utrecht per partecipare alla World Cup 2023, promuovendo la mobilità sostenibile e l'operato internazionale di Enactus anche presso le sedi delle NazioniUnite. Il suo viaggio incarna la determinazione e la passione per il cambiamento deglistudenti, degli Alumni, dei business partner, della rete di Enactus, dimostrando che, sebbene ognuno di noi possa fare molto, è insieme che possiamo creare un futuro migliore

I futuri leader

"La National Competition sarà un’occasione unica per avvicinare i futuri leader a valori di leadership imprenditoriale – commenta Carlo Schönsberg, Presidente di Fondazione Caritro che èsocia fondatrice dell'associazione - principi aziendali, innovazione e impatto positivo sostenibile».«Crediamo da sempre nel valore di Enactus Italia, che abbiamo contribuito a fondarenel 2016 e che siamo felici ed orgogliosi di veder crescere anno dopo anno, arrivandoa contare oggi 25 atenei, decine di partner e, soprattutto, centinaia di studenti e alumnidotati di grande entusiasmo, creatività, passione e spirito imprenditoriale. Sono loro ilnostro futuro, loro che potranno lasciare un segno tangibile nella nostra società conprogetti che mettono l’innovazione al servizio della sostenibilità ambientale, sociale edeconomica. Questo è motivo di grande soddisfazione erappresenta una spinta a continuare nell'impegno al fianco di Enactus Italia, per offrireai giovani sempre nuove opportunità per realizzare i progetti ad impatto che nasconodalle loro idee e che potranno lasciare un segno tangibile nella nostra società".

La professoressa

"Come Università Europea di Roma siamo molto orgogliosi di ospitare Enactus Italia -ha dichiarato Silvia Profili, Professoressa Ordinaria di Organizzazione e Gestionedelle Risorse Umane in UER - Un’occasione unica per sfidare i nostri studenti ascoprire abilità che ancora non sanno di possedere e sperimentare la loro capacitàimprenditoriale per sviluppare progetti sostenibili, capaci di creare valore e generarebenessere per la collettività. Uno spazio di confronto nazionale e internazionale trastudenti con background diversi, provenienti dai migliori atenei italiani, che sapràgenerare un tessuto di relazioni e una piattaforma di apprendimento cherappresentano un grande valore per tutti i partecipanti".