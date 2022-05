Insegnanti di Roma sotto esame. Gli studenti chiedono le pagelle per i prof

Non solo pagelle per gli studenti, ma anche per professori e presidi. È quanto emerge da una indagine condotta da Skuola.net e dall'Associazione nazionale presidi di Roma e Lazio. L'80 per cento degli studenti – su un campione di 5.650 alunni - vorrebbe infatti che periodicamente venisse formulato un giudizio sull'operato degli insegnanti, così come dei dirigenti scolastici.

Non una resa dei conti però. Infatti l'80 per cento degli studenti pensa che questa sia una iniziativa per migliorare il sistema scolastico, mentre il restante 20 per cento lo vede come una questione di “principio”. Ben 8 alunni su 10, vorrebbero che le pagelle fossero uno strumento per giudicare sia la capacità di motivare e valorizzare i ragazzi, sia quella di comunicazione e coinvolgimento. Subito dietro emerge la necessità di rilevare la competenza nella materia insegnata e il livello di ascolto e attenzione verso gli studenti: sono tra le priorità per 7 intervistati su 10.

La maggior parte dei ragazzi, poi, affiancherebbe un'altra scheda di valutazione. Quasi il 90% delle ragazze e dei ragazzi vorrebbe anche una pagella sull'organizzazione generale del proprio istituto. Infine, a detta di gran parte degli studenti sarebbe utile valutare pure il pilota della macchina: il 60% vorrebbe una pagella per i dirigenti scolastici. Meno sentita, ma non troppo, è invece quella per il resto del personale tecnico-amministrativo, i cosiddetti Ata: sarebbe da fare per il 56% degli alunni intervistati.