Stupra una ragazzina ad Anzio fermato il presunto violentatore ha 32 anni

E' stato fermato l'autore dello stupro di una ragazza di 18 anni avvenuto il 12 maggio ad Anzio, centro del litorale laziale: si tratta di un 32enne, cittadino nigeriano, a cui la procura di Velletri contesta i reati di violenza sessuale, lesioni e rapina.

Le Forze dell'ordine lo hanno bloccato mentre era in attesa, sulla banchina della stazione di Aprilia, di un treno diretto a Roma. Non lontano dalla zona in cui, il 12 maggio, ha violentato la 18enne trascinandola in una baracca sulla Nettunense. A lui sono arrivati gli uomini della Squadra mobile di Roma e del commissariato di Anzio-Nettuno dopo una lunga e complessa attività di indagine.

Notte da incubo

Lo stupro avvenne intorno alle 23. La ragazza, che stava tornando a piedi a casa, dopo essere scesa da un bus venne abbordata dall'uomo. Ha aspettato che la sua vittima attraversasse il vialetto che la portava a casa dopo essere scesa dall’autobus sulla Nettunense ad Anzio. Così, la sera del 12 maggio scorso, l’uomo aveva aggredito e violentato la ragazzina di appena 18 anni. La giovane, non appena le è stato possibile, è riuscita a tornare sulla Nettunense per chiedere aiuto. Agli investigatori della Squadra mobile della questura di Roma, e agli agenti del commissariato di Anzio, aveva raccontato quel poco che ricordava della fisionomia dell’aggressore. Mentre la ragazza veniva soccorsa e trasportata in ospedale, i poliziotti hanno cominciato ad indagare raccogliendo, grazie ai rilievi della polizia scientifica, importanti tracce organiche.

Violenza e ferocia

Un delitto efferato nei confronti di una giovanissima rimasta a lungo sotto shock che ha spinto gli investigatori della polizia a lavorare alacremente fino ad arrivare al fermo dell'indiziato.

Anzio terra di nessuno

Un anno fa la cittadina portuale fu scossa da un efferato omicidio. Il pugile Leonardo Muratovic, 25enne di Aprilia, venne brutalmente ucciso nel corso di una lite. Il fatto è avvenuto nella zona dei locali e della movida, in riviera di Ponente Mallozzi. Il colpo mortale per il giovane è stata una coltellata all'addome e vennero arrestati due fratelli. Ma le cronache sono piene di fatti di sangue, risse, violenze. e spaccio avvenute anche in pieno centro.