Subiaco, il sindaco Domenico Petrini muore per infarto negli uffici del Comune

Subiaco, muore nel palazzo del Comune il sindaco Domenico Petrini, 38 anni, probabilmente colpito da un infarto.

Imprenditore del settore turistico nella zona di Monte Livata, eletto nel 2021 con la civica vicina al centrodestra, “Ora Subiaco” era tornato da poco da Roma e rientrato in in Comune per preparare gli ultimi dettagli in vista dell’assemblea dell’Uncem nazionale che doveva tenersi giovedì al Teatro comunale Narzio, ha accusato un malore ed è morto. Da poco aveva festeggiato “Subiaco capitale del libro 2025”. Laureato in Giurisprudenza all’Università “La Sapienza” lascia la moglie.

Il cordoglio del presidente della Regione, Francesco Rocca

“In questi anni ho potuto conoscerne l'amore viscerale e appassionato per il suo territorio, per la politica intesa come servizio, per il bene comune. Alla comunità di Subiaco giungano i più sinceri sentimenti di cordoglio e di partecipazione per questo lutto così doloroso".

Il ricordo del ministro Alessandro Giuli

"Con la morte improvvisa di Domenico Petrini, la città di Subiaco perde un giovanissimo e appassionato amministratore che, a soli 38 anni, aveva già dato ampia prova di lungimiranza e dimostrato di essere un uomo libero che ha sempre messo il bene della sua comunità davanti a tutto".

Nella nota, il ministro Giuli ricorda "con emozione l’immagine della gioia sul suo volto, lo scorso dicembre, quando al ministero della Cultura Subiaco è risultata vincitrice del titolo di 'Capitale italiana del Libro 2025'. Una soddisfazione figlia di un legame profondo con quella terra e coi suoi cittadini che hanno ricambiato quest’affetto nei suoi confronti. Proseguiremo i progetti avviati con ancora più convinzione per omaggiare un sindaco che ha amato davvero la propria città. Alla sua famiglia e a tutta Subiaco rivolgo la mia vicinanza e il mio amorevole abbraccio in questo momento di dolore immenso", conclude.

Gualtieri: "Si è contraddistinto per serietà"

“Apprendo con dolore la notizia della scomparsa di Domenico Petrini, giovane Sindaco di Subiaco. Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere e mi lascia personalmente addolorato. Perdiamo un amministratore appassionato che si è contraddistinto per serietà e attaccamento ai temi che più stavano a cuore ai suoi concittadini, che lo hanno ricambiato con grande affetto. Voglio esprimere tutta la mia vicinanza alla famiglia, ai suoi collaboratori e a tutti i cittadini e le cittadine di Subiaco”. Lo afferma il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.