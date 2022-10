Sul Grande raccordo anulare con 1 chilo di cocaina: arrestato spacciatore

L'uomo è stato fermato sul Grande raccordo anulare all'altezza dell'uscita 23 Appia Nuova e dopo degli atteggiamenti sospetti che hanno portato gli agenti di polizia a perquisire il veicolo, è stato trovato in possesso di pacco di cocaina per il peso di 1 chilo e 100 grammi. Il panetto, firmato “Fendi”, era stato nascosto dal 53enne, nel portabagagli sotto due matasse di fili elettrici e riposto in un busta di plastica rigida gialla. L'uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e l'arresto è stato convalidato dall'Autorità Giudiziaria.

