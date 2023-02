Super concertone al Circo Massimo: i Guns N'Roses saranno a Roma l'8 luglio

Per gli amanti dell'hard rock e dell'heavy metal non basta che aspettare l'estate: sabato 8 luglio i Guns N'Roses saranno a Roma, per un super concertone al Circo Massimo.

E così la band statunitense farà ritorno in Italia dopo cinque anni: l'ultima volta risale all'estate del 2018, quando si esibirono a Milano e a Firenze. I biglietti si potranno acquistare a partire dalle 10 di venerdì 24 febbraio, su vari circuiti tra cui Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Per i membri del fanclub si potrà accedere alle prevendite del Nightrain a partire dal 22 febbraio, mentre per gli utenti di My Live Nation i biglietti saranno acquistabili a partire dal 23 febbraio: basta registrarsi su mylivenation.it.

I Gun N'Roses

La formazione che si presenterà sul palco sarà formata da: Axl Rose (voce, piano), Duff McKagan (basso), Slash (chitarra solista), Dizzy Reed (tastiere), Richard Fortus (chitarra ritmica), Frank Ferrer (batteria) e Melissa Reese (tastiera).

Il gruppo è nato nel 1985 a Los Angeles. Con 11 album all'attivo e 100 milioni di copie vendute, sono tutt'ora uno dei gruppi più famosi e dinamici, tra le band statunitensi. Il loro primo album risale al 1987 ed è Appetite for Destruction, il più venduto tra gli album d'esordio di una band. Nel 1988 seguirà l'album G N' R Lies, arrivato secondo nella classifica USA di quell'anno. Nel 1991 esplode il successo dei due album Use Your Illusion I e II. Il secondo dei due arrivò primo nella classifica americana. Segue nel 1993 The Spaghetti Incident e poi nel 2008 The Chinese Democracy, altri due grandi successi. A partire dai primi anni 2000, tuttavia la band si è di fatto sciolta fino alla reunion del 2016.