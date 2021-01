Super poteri per Roma: anche il sindaco Raggi in assemblea capitolina

Ci sarà anche il sindaco Virginia Raggi in assemblea capitolina: nell’ultima parte del Consiglio l'aula tratterà la mozione ex articolo 58 sulla riforma di poteri, risorse e funzioni di Roma capitale. Lo fa sapere con una nota il presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito.

“Una mozione che ho fortemente voluto per sollecitare l’avvio di un percorso necessario su temi che la nostra città sarà chiamata ad affrontare a medio e lungo termine: Recovery Fund, Giubileo 2025, Expo 2030. Roma non potrà farsi trovare impreparata – dice De Vito - E’ dunque necessario che la capitale sia posta nelle condizioni di attuare politiche in grado di renderla competitiva a livello internazionale favorendo investimenti per la realizzazione di una città capace di offrire servizi, infrastrutture, semplificazione amministrativa e sviluppo di nuove imprese".

“La proposta della sindaca Raggi di aprire un tavolo strategico sulla riforma dei poteri e delle risorse di Roma rappresenta dunque una sfida importante - conclude il presidente - che la nostra capitale dovrà condividere con tutte le forze sociali e politiche della città, che ringrazio fin da adesso. Saranno infatti gli spunti e le riflessioni di un lavoro in sinergia ad individuare strategie e linee d’azione capaci di garantire alla nostra città un’importante ripartenza, permettendole in questo modo di porsi al livello delle altre capitali”.