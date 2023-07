Suv Tesla contro Lancia Y: il 20enne alla guida non stava usando il cellulare

Novità nelle indagini sul tragico incidente tra un suv Tesla e una Lancia Y in cui ha perso la vita Simona Cardone sulla via Laurentina: dalle analisi del cellulare del 20enne alla guida non sono emersi elementi che suggeriscano che stesse usando il dispositivo al momento dello schianto.

L'incidente è avvenuto nella serata di sabato 1° luglio al chilometro 21 della via Laurentina. Secondo le prime ricostruzioni, il Suv Tesla con a bordo il guidatore 20enne e quattro suoi amici, procedeva a grande velocità in direzione mare. Alcuni testimoni riferiscono che l'auto aveva già fatto numerosi sorpassi pericolosi, prima dell'incidente. A grande velocità il suv avrebbe imboccato una rotonda e uscendone avrebbe sbandato invadendo la corsia opposta. Sull'altra corsia passava la Lancia Y con a bordo Simona Cardone. Lo scontro è stato violento: l'auto della donna è stata sbalzata contro il guardrail. La 67enne è morta sul colpo. Due dei ragazzi a bordo del suv sono rimasti feriti, ma non sono in pericolo di vita. Uno dei due ha riportato una frattura al braccio. Illeso il guidatore.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale. I pompieri hanno estratto dalle lamiere della Lancia Y il corpo della 67enne, ma i sanitari non hanno potuto fare nient'altro se non constatare il decesso.

Gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Eur hanno eseguito i rilievi del caso. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. Il 20enne è risultato negativo all'alcol test e anche al test della droga. Gli inquirenti hanno sequestrato il cellulare suo e dei passeggeri per verificare se stessero facendo dirette o video per i social, come nel caso di Casal Palocco. Dalle analisi dei cellulari è emerso che il 20enne non stava usando il cellulare al momento dell'impatto, né sono emersi video girati a bordo dell'auto. Gli inquirenti acquisiranno i dati della scatola nera del suv Tesla e chiederanno una perizia per stabilire a che velocità andasse al momento dell'incidente.