Svuota il conto corrente a una 90enne: in manette il Madoff di San Basilio

Una raggiro degno di Madoff: ha provato a circuire una donna di 90 anni per svuotarle il conto con un prelievo di 32mila euro. Per questo i Carabinieri hanno ribatezzato un 48enne: il Madoff di San Basilio.

Per lui è scattata la denuncisa per circonvenzione di incapace.

I fatti

L'uomo ha tentato di raggirare una 90enne portandole via dal conto corrente 32mila euro prima che venisse nominato un tutore legale dell'anziana. L’uomo si è recato presso un istituto di credito di via Nomentana unitamente ad una 90enne residente a Roma, invalida civile ed in attesa di nomina di tutore, chiedendo di effettuare un trasferimento di denaro, pari a 32mila euro, dal conto della donna a proprio favore. A quel punto il personale della banca si è insospettito e ha allertato i carabinieri.

Il blitz dei Carabinieri

I militari della Stazione di Roma San Basilio intervenuti sul posto hanno fermato e identificato il 48enne, trovato anche in possesso di 1.150 euro in contanti, appartenenti alla vittima.Dagli accertamenti eseguiti dagli investigatori dell'Arma è emerso, inoltre, che il 48enne, già lo scorso 11 gennaio 2024, aveva tentato una analoga operazione presentandosi come nipote della vittima, prelevandola dal centro assistenziale a cui era affidata. L’arrestato è stato condotto nel carcere di Regina Coeli dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui la misura degli arresti domiciliari. Il denaro recuperato dai Carabinieri è stato riconsegnato alla vittima.