Switch off: conferenza dell'HD Forum Italia sul cambiamento del digitale

Tra un mese avverrà lo switch off del digitale terrestre. Questo cambiamento e le sue implicazioni sono argomento di dibattito nell'HDFI Innovation Day 2022, l'annuale conferenza dell'HD Forum Italia.

Quest'anno la conferenza è intitolata “Verso un ecosistema audiovisivo 5.0: infrastrutture, servizi e tecnologie”.

Lo switch off

Lo switch off avverrà il 21 dicembre. Saranno interrotte le trasmissioni digitali basate sulla tecnologia MPEG-2, per passare a quelle basate sulla più avanzata DVB-T2. Ciò permetterà di avere più canali in HD e di usufruire di più servizi. Ovviamente però bisognerà avere dei televisori e dei decoder compatibili con la nuova tecnologia

La conferenza

Il cambiamento del digitale terrestre e le sue implicazioni commerciali ed economiche saranno al centro dell'annuale HDFI Innovation Day 2022, intitolata “Verso un ecosistema audiovisivo 5.0: infrastrutture, servizi e tecnologie”.

All'evento parteciperanno esperti e professionisti, sia italiani che stranieri. La conferenza inizierà alle 10 di venerdì 25, presso le Officine Farneto, in via dei Monti della Farnesina. Nelle prime sarà inaugurata un'area dimostrativa, con la presentazione di nuove tecnologie televisive. Poi alle 14,30 comincerà la conferenza vera e propria con gli interventi del presidente dell'HDFI Tonio Di Stefano e di Antonio Arcidiacono, Cto e Cio dello European Broadcasting Union. Seguiranno poi tre panel di discussione, moderati dalla giornalista Mila Fiordalisi: uno sulla tv ibrida, uno sugli eventi sportivi e uno sul futuro del digitale. Infine ci sarà una tavola rotonda conclusiva moderata dal giornalista Marco Mele.

L'evento è organizzato dall'HD Forum Italia (HDFI), un'organizzazione che riunisce 26 aziende attive nel settore delle telecomunicazioni, del broadcasting e dell'audiovisivo.