Syns un mare da sogno: i rifiuti di plastica diventano opere d'arte

L'artista Serafino Rudari presenta “Syns-Un mare da Sogno”, una mostra di opere d'arte realizzata con plastica recuperata in mare. Un materiale che altrimenti avrebbe soffocato il mare e i suoi abitanti, viene utilizzato come base per creare sculture di pesci e tartarughe colorate.

Si tratta per lo più di resti di bottiglie di plastica, modellate e assemblate fra loro per assumere queste forme dai molti colori. E poi ci sono anche molte opere su tela, composte da assemblaggi di pezzi di plastica e cartoncini. Questo potrebbe essere il recupero delle migliaia di tonnellate di plastica che ogni anno vanno a finire negli oceani, avvelenandone le acque e rendendole invivibili per gli esseri viventi.

La mostra, realizzata in collaborazione con l'associazione Ambiente Mare Italia, sarà inaugurata ufficialmente il 22 febbraio alle 18. il presidente di Ambiente Mare Alessandro Botti farà un intervento sul problema della plastica in mare. La mostra sarà visitabile presso la Galleria SpazioCima fino al 23 aprile. Gli orari: dal mercoledì al venerdì, dalle ore 15,30 fino alle 19,00, e nel weekend dalle 16 alle 19,30.