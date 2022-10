Tabaccai esentati dall'obbligo del Pos, la finta guerra all'uso del contante

Il direttore della Agenzia dei monopoli italiani, accogliendo le pressioni della lobby dei tabbaccai, ha accolto le richieste di quest’ultimi di essere esentati dall’obbligo del Pos.

Insomma per lo Stato e l’Agenzia delle entrate, l’obbligo del Pos è giusto e sacrosanto solo quando riguarda gli altri. Quindi da una parte c’è la guerra al contante dall’altra però lo stato in prima persona si rifiuta di accettare carte e sistemi di pagamento elettronici e quando li accetta, come nella piattaforma PagoPA, ci sono limiti di pagamento che sfiorano il ridicolo.

Speriamo che il nuovo Governo spazzi questa follia dell’antiriciclaggio alla amatriciana che serve solo a mantenere una macchina che alimenta se stessa . Qualcuno ha memoria di un mafioso latitante o di un trafficante di droga arrestato grazie a questi controlli?