Tablet e hostess contro le file al Colosseo: la contromossa di Sangiuliano

Operatori in divisa ufficiale muniti di tablet per la vendita dei biglietti del Colosseo. Ma anche macchine automatiche per sveltire le file e led che in tempo reale informano sui tempi di attesa e sulla disponibilità dei ticket di ingresso.

Dopo 27 anni il sistema di vendita dei biglietti per l'Anfiteatro Flavio si rinnova e cambia veste.

Il nuovo accordo

E' stato firmato, infatti, il contratto di servizi tra il Parco archeologico del Colosseo e il nuovo gestore della biglietteria che, a partire dal primo febbraio 2024 e per 48 mesi, diventerà il Consorzio nazionale servizi società cooperativa (Cns). Un cambiamento che arriva dopo quasi 30 anni di concessione a Coopculture e che comporterà un rinnovamento sia in termini giuridico amministrativi che di tecnologie.In particolare, dal prossimo anno la retribuzione si baserà sul servizio effettivamente realizzato, senza aggi sui biglietti e quindi con un aumento degli introiti per il Parco archeologico e per l’intero sistema museale nazionale. Inoltre, la conduzione sarà curata direttamente dal Parco che provvederà anche a internalizzare i servizi aggiuntivi, didattica e attività di valorizzazione.

Nuovo sistema di vendita

La nuova gestione, poi, investirà anche il sistema di vendita che si rinnova introducendo sistemi innovativi. Saranno potenziati i canali di vendita, sia tramite call center che sulla piazza con sistemi smart, come la presenza di operatori in divisa ufficiale dotati di tablet per l’acquisto istantaneo dei biglietti, ma anche macchine automatizzate di vendita. Un cambiamento all'insegna della trasparenza per scongiurare la vendita abusiva dei biglietti del Colosseo, che già dal 18 ottobre scorso sono diventati nominativi.Per diminuire le lunghe code e facilitare l'acquisto, inoltre, saranno posizionati schermi led nella piazza della Capitale con informazioni in tempo reale sulla disponibilità dei biglietti, il tempo di attesa e il costo ufficiale al pubblico dei titoli di accesso.

La replica dell'assessore Onorato

Le modifiche annunciate oggi "potrebbero risolvere una situazione che continua a essere inaccettabile", ha spiegato ieri l'assessore capitolino al Turismo, Alessandro Onorato, che ha sottolineato "la totale collaborazione di Roma Capitale a contribuire alle giuste soluzioni affinché l'esperienza per il turista sia davvero positiva". Onorato, infine, ha ribadito la volontà del Campidoglio di convocare un tavolo permanente di confronto con il ministero della Cultura, la Soprintendenza e la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo "per definire un fattivo processo di collaborazione e aprire un confronto che vada avanti nel tempo, al fine di affrontare insieme i problemi che interessano il simbolo per eccellenza della nostra città".