Tajani e Gasparri lanciano l'ultima sfida per la legge su Roma Capitale

Tajani e Gasparri lanciano la sfida per la legge su Roma Capitale

Legge su Roma Capitale, arriva il Disegno di legge che porta la firma di Forza Italia e un'apertura alle opposizioni per discutere e condividere il possibile testo finale.

Tajani: "Per noi è una priorità"

Spiega il vicepremier e leader degli Azzurri, Antonio Tajani: “'C'è una proposta di riforma costituzionale. Si sta discutendo in Parlamento, bisogna far sì che una città come Roma possa avere quei poteri che spettano a ogni grande Capitale. Per Fi questo rappresenta una priorità nelle riforme costituzionali. Accanto al premierato, serve avere più poteri per Roma".

L'apertura alle opposizioni

Ancora Tajani: “Si può costruire un confronto condiviso con le opposizioni? 'Credo che la nostra sia una una scelta di buon senso e anche le opposizioni penso non abbiano nulla da obiettare''.

Maurizio Gasparri: “Damose da fà”

"Roma ha bisogno di poteri più ampi. La Capitale non si può gestire con le regole dell'ultimo comune d'Italia. Siamo già a metà legislatura, ora o mai più. Bisogna muoversi perché la necessità di una doppia lettura richiede rapidità. Come disse papa Wojtyla, 'damose da fa''. E' una norma che può servire a tutti, oggi il sindaco è di sinistra e il governo è di centrodestra. Ci vuole coraggio e noi parleremo chiaro: chi è contro Roma si deve assumere la responsabilità. Noi vogliamo Roma Capitale con poteri adeguati. La sinistra lo vuole o no? Io vedo molta reticenza da parte della sinistra in Parlamento. Noi siamo aperti al confronto ma vogliamo la sostanza, ossia una capacità amministrativa più efficace, una maggiore rapidità di risposta, maggiori poteri".

Dalle parole ai fatti

"A parole - ha sottolineato Gasparri - tutti sono d'accordo, ma adesso è il momento della verità. Il fatto che arrivi il Salva Milano in Parlamento per Sala non significa che Roma debba essere affossata. Il PD ci faccia sapere se è presente anche a Roma perché si tratta di salvare la Capitale. E se la Capitale è efficiente, la nazione è più efficiente. Noi ci siamo, amiamo Roma con i fatti, ma se gli altri devono salvare altre città, noi vogliamo salvare tutta l'Italia. E l'Italia è guidata dalla capitale, Roma".

Barelli: "Vogliamo la legge entro fine legislatura"

"L'idea cardine", della proposta di legge di Forza Italia per Roma Capitale "è dare a Roma dei poteri in materie che sono della Regione Lazio per accrescere l'efficienza. L'argomento si presta alla volontà, non solo di Forza Italia ma di tutte le forze politiche, di remare dalla stessa parte nell'interesse di tutti i cittadini. Vogliamo che si arrivi a una legge costituzionale entro la fine di questa legislatura", ha aggiunto Barelli.