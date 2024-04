Talpa in Procura, la Pm Guccione chiede 6 anni e mezzo per Camilla Marianera

La Procura di Roma ha chiesto una condanna a 6 anni e mezzo di carcere per la praticante avvocato Camilla Marianera nell'ambito dell'indagine su una presunta talpa all'interno dell'ufficio giudiziario capitolino. La donna è accusata di corruzione in atti giudiziari per avere ottenuto tangenti in cambio di notizie coperte da segreto istruttorio.

Al momento della richiesta è rimasta impassibile, senza tralasciare alcuna emozione.

L'accusa

Il rappresentante dell'accusa, il Pm Giulia Guccione, al termine della requisitoria ha chiesto l'attenuazione della misura cautelare sollecitando per Marianera i domiciliari. Inoltre chiesto dalla Procura l'invio degli atti per falsa testimonianza per un medico che avrebbe garantito all'imputata un falso alibi. Il 15 marzo scorso il suo compagno, Jacopo De Vivo, è stato condannato in abbreviato per la stessa accusa a 5 anni di carcere.

La talpa non si trova

Marianera e i suoi legali puntano tutto sul fatto che manca all'appello la famigerata presunta talpa. Al momento non c'è stato alcun funzionario rinviato a giudizio. Certo, una posizione di debolezza arriva proprio dal suo fidanzato De Vivo: avendo lui scelto il rito abbreviato - e quindi in parte una sorta di ammissione di colpevolezza - sarà difficile provare o convincere i giudici che la sua strada fosse diversa da quella del compagno. Lei, durante l'interrogatorio, ha sempre dichiarato di aver millantato tutto. Ora la palla è in mano al giudice che dovrà stabilire se è colpevole o innocente.