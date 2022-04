Tampone negativo per il Sindaco Gualtieri: guarito dal Covid

Una buona notizia per il Sindaco Gualtieri: è tornato negativo al Covid.

Il primo cittadino, benchè asintomatico è risultato positivo il 19 marzo ed è stato obbligato ad osservare i suoi impegni lavorativi a distanza.

Gualtieri aveva infatti dichiarato, subito dopo il tampone dall'esito postivo: “Oggi ho fatto un tampone di controllo e purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sto bene e sono in autoisolamento. Continuerò a lavorare da casa per la nostra città, sperando di tornare al più presto in Campidoglio”.