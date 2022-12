Tamponi gratis dai medici di famiglia: arriva la proroga dalla Regione Lazio

Tamponi gratis: la Regione Lazio ha deciso di prorogarli fino al 31 marzo. Fino ad allora i cittadini del Lazio potranno usufruire del servizio presso il loro medico di base, il che permetterà anche di tracciare e contenere l'andamento del Covid in modo più efficace. La decisione è stata accolta con molto favore dalla Federazione dei Medici di Famiglia del Lazio (Fimmg).

La proroga durerà fino al 31 marzo. A quel punto l'amministrazione che uscirà dalle elezioni del 12 e 13 febbraio 2023 dovrà decidere se prorogare ancora la misura o se lasciarla definitivamente scadere, tenendo conto dell'andamento epidemiologico.

La Fimmg: “Grazie alla Regione per aver accettato la nostra richiesta.”

La Fimmg, che aveva chiesto che la misura fosse prorogata ha ringraziato la Regione Lazio per questa sua decisione.

“È un risultato importante per la sanità pubblica - scrive in una nota la Fimmg - perché consente ai cittadini di mantenere la possibilità di avere una diagnosi per il covid o di uscire dall'isolamento se Covid positivi senza essere costretti a pagarsi il tampone in farmacia o presso i centri autorizzati”.

“È il ritorno - aggiungono - a una normale gestione della malattia che pur se con caratteristiche cliniche di minor gravità rispetto ad un anno fa, mantiene la sua insidiosità in termini di sintomi e complicamze, ed un alto numero di contagi , un monitoraggio di cui i medici del territorio che se ne fanno e faranno carico, provvedendo a formulare una corretta diagnosi e a prescrivere una eventuale cura con i farmaci attualmente a disposizione. Ringraziamo la Regione Lazio per aver accettato la nostra richiesta”.