Tamponi tarocchi e Green Pass falsi, denunciato farmacista romano

Un farmacista romano è stato denunciato per aver effettuato tamponi rapidi falsi. I Nas hanno sequestrato più di 450 test antigenici irregolari.

Proseguono i controlli da parte dei carabinieri dei Nas presso le farmacie di Roma e Lazio. Le operazioni, da parte dei militari, vengono svolte per contrastare l'irregolare erogazione di Green Pass falsi o non attendibili e per verificare che vengano svolte correttamente le operazioni di riconoscimento e registrazione delle persone che si sottopongono ai test rapidi presso le farmacie.

Test rapidi irregolari

Nel corso del controllo è stato denunciato il titolare di una farmacia a Roma per aver effettuato dei test rapidi antigenici per il Covid 19 privi della prescritta documentazione di conformità .

I tamponi, non efficaci, davano risultati falsi. I carabinieri hanno quindi sequestrato 450 test diagnostici rapidi irregolari per un valore di circa 7000 euro.