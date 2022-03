Tangenti per coprire le buche di Roma: 1 anno e 3 mesi a Luigi Martella

Patteggiamento a un anno e 3 mesi per l'imprenditore Luigi Martella, accusato dai pm di Roma di corruzione nell'ambito degli appalti per la manutenzione stradale.

Arrestato nel 2015 insieme ad altri imprenditori, e coinvolto in un giuro di mazzette da 400 mila euro in favore di funzionari e dipendenti del Comune di Roma, l'imprenditore ha scelto la via del processo breve ed ha riconosciuto le sue responsabilità

Sempre davanti al gup, un collaboratore dell'imprenditore ha patteggiato anche lui una condanna a 1 anno e 3 mesi mentre due dipendenti pubblici hanno concordato una pena, rispettivamente a 2 anni e a 1 anno e 11 mesi. L'inchiesta, affidata al procuratore aggiunto Stefano Pesci e al pm Alberto Pioletti, riguardava tangenti pagate dall'imprenditore per assicurarsi appalti per la manutenzione stradale e per riparare le buche.