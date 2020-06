Tangenziale Est, crollano ancora pezzi di calcinacci: chiusa via Prenestina

Nuovi problemi sulla Tangenziale Est, crollano pezzi di calcinacci dalla sopraelevata: tanta paura in via Prenestina, con la strada che è stata chiusa al traffico per consentire la messa in sicurezza dell'area. Ancora guai: solo 12 giorni giorni crollò un copriferro a pochi metri di distanza.

Sul posto, dalle 9:20 e all'altezza del civico 38 della Prenestina, gli agenti del Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area.

Il 23 maggio, poco prima delle 18:30, all'altezza del civico 45 crollò una porzione di copriferro in conglomerato cementizio, senza però creare danni alla struttura. In quell'occasione l'assessore ai Lavori Pubblici, l'M5S Linda Meleo, scrisse su Facebook: “Dopo i sopralluoghi operativi, sono iniziati gli interventi sul tratto di Tangenziale Est dove sono cadute alcune parti di calcestruzzo. Il tratto interessato è su via Prenestina tra il quartiere del Pigneto e Porta Maggiore. Il Dipartimento Lavori Pubblici è già al lavoro e sta cercando di velocizzare le lavorazioni su tutti i 290 metri interessati dall’intervento. Le attività dovrebbero essere completate entro circa una settimana. Non sussistono problemi di sicurezza per chi percorre la Tangenziale, si tratta di un intervento di ripristino del calcestruzzo ammalorato, non di un problema struttuale. Abbiamo già riaperto la strada al transito dei veicoli, con una chiusura di una corsia per consentire le lavorazioni”.