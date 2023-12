Tangenziale Est, stop notturno da gennaio a giugno 2024: tutte le chiusure

Da lunedì 1° gennaio a domenica 30 giugno 2024 sarà vietato la circolazione su alcuni tratti della Tangenziale Est – Nuova Circonvallazione Interna (NCI).

Il divieto rinnovato, scatterà nella fascia oraria 23-6, è dovuto al fine di limitare l’inquinamento acustico e ambientale.

I tratti chiusi

Di seguito i tratti in cui sarà vietata la circolazione:

- sulla "Sopraelevata", nelle carreggiate di scorrimento comprese tra Viale Castrense altezza via Nola, Circonvallazione Tiburtina altezza Largo Settimio Passamonti e Via Prenestina altezza via Bartolomeo Colleoni;

- sulla Circonvallazione Salaria, nel tratto tra Via delle Valli – Via Nomentana. Il divieto di circolazione non è esteso a tutti i mezzi. Infatti sono esentati i veicoli muniti del contrassegno per persone disabili, gli autobus, taxi, mezzi NCC, veicoli di soccorso e i mezzi addetti alla pulizia stradale.