Tanti romani vittime del Trentalance fake su Instagram. E quello vero denuncia

Bis di furto d'identità, su Instagram: l'ex pornodivo Franco Trentalance presenta denuncia contro ignoti per tentata truffa a opera di un profilo fake. Nella quale erano caduti in tanti, anche romani.

Una denuncia contro ignoti per furto di identità, sostituzione di persona e tentata truffa sulla piattaforma Instagram è stata presentata venerdì scorso dall'ex pornodivo e volto Tv alla Polizia di Stato e al compartimento preposto al contrasto del Cyber Crime. Lo scrittore e personal coach, classe 1967, si è recato presso le forze dell'ordine, dopo numerose segnalazioni ricevute da parte degli utenti di Instagram, circa la sostituzione di persona e la truffa: un falso account, con fotografie rubate dal profilo dell'ex attore per adulti, ha invitato i follower di Trentalance a partecipare a un fantomatico “contest”, con relativo premio in denaro, in cambio dei propri dati riservati e personali.

La denuncia è successiva alle numerose segnalazioni da parte di Trentalance e dei suoi follower su Instagram, al servizio di proprietà del gruppo Facebook, circa il continuo traffico all'interno del social network da parte di tale profilo fasullo. Nel 2016 Trentalance era già stato coinvolto in un analogo caso di cronaca, sempre a riguardo della sostituzione di persona e furto d'identità digitale all'interno dei social. Trentalance era infatti parte civile nel procedimento giudiziario, conclusosi nel 2019, nei confronti di un cittadino di Messina che, per chattare su Facebook con la showgirl Justine Mattera e con la scrittrice Irene Cao, si era sostituito a lui e al ciclista veneto Filippo Pozzato, spacciando per reali i profili social che aveva appositamente creato per la sostituzione di persona. Dopo appena un biennio dalla fine dell'iter giudiziario del caso di furto d'identità digitale su Facebook, ecco un'identica sostituzione di persona, sull'altro servizio della medesima società: Instagram.