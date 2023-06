Tartaruga con una zampa amputata guarisce: la Finanza la libera in mare

Una tartaruga marina, della specie Caretta Caretta, è stata guarita e rimessa in libertà dalla Guardia di Finanza. Era stata trovata sulla spiaggia di Montalto di Castro ferita e con una delle pinne anteriori amputata e una grave ferita alla testa, forse dovuta a reti e lenze.

Per salvarla è stata attivata la rete regionale per la salvaguardia per il recupero e la salvaguardia delle Tartarughe marine “Tartalazio”, della quale fa parte anche il Centro di primo soccorso della Fondazione Zoomarine dove è stata trasportata anche grazie all’aiuto di alcuni volontari che hanno permesso il recupero ed il trasporto dell’esemplare in pochissimo tempo. La tartaruga, a giudicare dalla grandezza del carapace, ha tre anni e gli operatori l'hanno chiamata “Gui”. Il ritrovamento è avvenuto a marzo. In questi mesi l'animale è stato curato. L'animale era disidratato e denutrito. Adesso la tartaruga ha guadagnato peso ed è sempre più vitale.

L'8 giugno, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, la tartaruga è stata stata riportata nel suo habitat naturale accompagnata dal Gruppo operativo Aereo Navale Guardia di Finanza di Civitavecchia, operante nel porto di Anzio.