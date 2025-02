Tasse, tutti i segreti del Fisco 2025: il nuovo volume è come un'enciclopedia

Nel cercare tra le novità libraria , mi sono imbattuto nella sezione dei libri economici e l'occhio mi è caduto su un libro di una nota casa editrice specializzata in cose tributarie, titolato "Novità Fiscali 2025 "

Il "disastro" statale in 430 pagine

Il sottotitolo spiegava che il libro racchiudeva le norme cambiate con la ultima finanziaria e la relativa applicazione. Questo libro consta di oltre 430 pagine. E' tutto qui il disastro dello Stato Italiano e di chi lo amministra dal punto di vista economico, finanziario e tributario.

E c'è chi dice no alla rottamazione

E dispiace leggere ogni giorno dalle tribune di giornali più importanti e autorevoli del nostro la voce di grandi soloni che si scagliano contro la proposta di una nuova rottamazione, questa volta a dieci anni e con modalità più umane delle ultime dove se ti azzardi a pagare un'ora dopo la scadenza non solo sei morto ma cadi nel baratro delle norme della Agenzia della Riscossione, che in base all'anno, come il vino , hai diritto a ritardare, due, cinque o otto rate.

L'esercito dei verificatori premiato per il contenzioso

Ogni anno, lo Stato norma leggi fiscali per oltre 400 pagine che devono essere capite, interpretate e applicate dai contribuenti italiani. Non ci vuole un genio per capire che questa costellazione di norme tributarie , in mano ad un esercito di verificatori che hanno come unico scopo solo quello di recuperare denaro per un datore di lavoro che li premia anche annualmente in modo generoso, non sul recuperato ma sull'accertato, crea solo contenzioso a raffica.

Chi ha una attività commerciale, non si lascia sopraffare dalla follia tributaria, ma, purtroppo , sono proprio queste norme folli ed assurde che spingono gli imprenditori a trovarsi delle soluzioni pur di di andare avanti.

Ricerca e Sviluppo: lo Stato cambia le regole in corsa

Basti pensare alla follia dei “recuperare” inviati per la Ricerca e Sviluppo: davvero si pensa che le imprese si metteranno in fila per riversare i contributi che una legge dello Stato gli aveva concesso ed ora si cambiano le carte in tavola dovrebbero restituirli?

Ed è stupido pensare che tutti quelli che hanno debiti con lo Stato siano truffatori . IL problema è che di fronte a norme sempre più assurde e coercitive, la gran parte di dovrebbe pagare, proprio non ce la fa a pagare, tasse, sanzioni da estorsione e interessi ispirati dall'usura.