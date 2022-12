Tassista romano corriere dell'oppio tra Terracina e il Circeo: arrestato

Un tassista romano di 73 anni è stato scoperto a fare da corriere della droga: l'uomo trasportava 53 kg di bulbi essiccati di papavero da oppio a bordo del suo taxi. A beccarlo sono stati i Carabinieri che lo hanno arrestato lungo la strada tra Terracina e San Felice Circeo. A bordo del taxi c'era anche un secondo uomo, che però è riuscito a fuggire.

I Carabinieri di Terracina hanno intimato l'alt al taxi, ma prima che la macchina si fermasse il passeggero è saltato fuori ed è scappato nei campi circostanti approfittando del buio. Perquisendo il taxi, i militari hanno trovato i 53 kg di bulbi, divisi in confezioni da 110 grammi l'una.

Il tassista è stato quindi arrestato e il suo arresto è stato convalidato dal gip di Latina, che ha disposto per lui gli arresti domiciliari. L'uomo è gravemente indiziato in concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.