Roma ostaggio dei tassisti, ultima corporazione in rivolta contro Draghi

Roma in balia dei tassisti. Non bastasse il disagio per la mancanza di auto bianche in città a causa dello sciopero prolungato, l'ultima corporazione si rivolta contro il Ddl concorrenza varato dal governo e invade le vie del centro città.

Dopo essersi incatenati ieri di fronte a Palazzo Chigi, i tassisti tornano a protestare a gran voce nelle strade del centro di Roma, dove le vie e i vicoli attigui alla Camera e alla sede del governo sono stati blindati, compreso il tratto di via del Corso che costeggia piazza Colonna. Lancio di fumogeni e bombe carta, con cori che raggiungono, nonostante la distanza dei manifestanti, Palazzo Chigi. I 5 tassisti che si sono incatenati di fronte a Palazzo Chigi continuano intanto la loro protesta: hanno dormito davanti alla sede del governo e "domani saremo ancora qui", assicurano ai cronisti.

Perché i tassisti protestano

A scatenare la protesta dei tassisti è l'articolo 10 del Ddl Concorrenza, che aprirebbe a una riforma del settore del trasporto pubblico non di linea (Ncc). Ad aumentare le tensioni anche la pubblicazione dei cosiddetti ’Uber-files’, che mostrerebbero come la società americana di noleggio di auto con conducente avrebbe violato leggi e fatto pressioni su diversi governi per espandersi in tutto il mondo. Previsti nuovi scioperi per il 20-21 luglio.