Tatuaggi, l'AI realizza l'elenco dei migliori di Roma per Francesca Giubelli

Francesca Giubelli, l'influencer artificiale che ha debuttato a Porta a Porta e persino sui quotidiani finanziari, rompe il tabù: “Mi faccio un tatuaggio”. E cosi sul calcolatore che ha dato vita al volto e al corpo “ideale” secondo l'Ai, è stato inserito l'elenco di tutti i tatuatori romani per stilare quali sono i miglior venti.

I prompt utilizzati per l'AI

Queste i prompt raffinati che sono stati inserito come istruzione accanto al classico elenco degli studi accreditati; opera d'arte, stile, sicurezza igienico-sanitaria, professionalità, tecnica e reputazione social. Sugli studi censiti da''AI con le loro specifiche, la Giubelli farà la sua scelta, selezionando l'opera dal catalogo delle immagini.

Tribal Tattoo Studio – Marco Manzo

Al primo posto della nostra classifica 2025 troviamo il Tribal Tattoo Studio, fondato e diretto da Marco Manzo, considerato un vero pioniere nel settore. Con oltre 30 anni di esperienza, vanta una fama internazionale e numerosi premi che lo consacrano come uno dei migliori tatuatori a Roma.

Punti di forza

Stili e specializzazioni: Marco Manzo è celebre per lo stile ornamentale, che esalta il corpo femminile con eleganza e raffinatezza, ma lo studio propone anche tatuaggi realistici, tribali, watercolor, fineline e minimal. È inoltre un punto di riferimento a Roma per i piercing di ogni tipologia.

Riconoscimenti: Oltre 75 premi nazionali e internazionali.

Igiene e sicurezza: Utilizzo di sterilizzatori d’aria, filtri al 96% e materiali monouso, con standard paragonabili a una sala operatoria. Formazione professionale: Marco Manzo è docente nei corsi di igiene e tecnica del tatuaggio, a conferma dell’attenzione per sicurezza e professionalità.

Scegliere il Tribal Tattoo Studio significa affidarsi a un team di professionisti che segue scrupolosamente ogni fase del processo, offrendo consulenze personalizzate per chi desidera un tatuaggio unico e in linea con la propria personalità. Marco Manzo è anche riconosciuto per aver contribuito a portare il tatuaggio a livello di vera e propria arte, presente in rassegne come la Biennale di Venezia, musei e grandi mostre.

Evil Machin

Specializzato principalmente in tatuaggi realistici, Evil Machine offre: Igiene impeccabile: grande attenzione ai dettagli di sterilizzazione. Materiali di alta qualità: sempre certificati. Piercing: vasta gamma di piercing Wildcat per chi cerca un servizio a 360°. Sebbene il realismo sia lo stile di punta, lo studio realizza anche progetti più creativi (disegni astratti, scritte elaborate, stili innovativi). L’obiettivo è dare vita a tatuaggi unici, che rispecchino la personalità di chi li indossa.

Shock Tattoo – Sergio Messina

Dopo anni di apprendistato presso lo storico studio di Gippi Rondinella, Sergio Messina ha aperto il suo Shock Tattoo. Stile predominante: Old School, ma con flessibilità su più stili. Materiali certificati: conformi alle normative europee. Professionalità consolidata: ambiente sicuro e approccio attento alle richieste dei clienti. Rinomato per l’Old School, all’interno dello studio operano collaboratori specializzati in altre declinazioni stilistiche. Che si tratti di un classico ancoraggio marinaro o di un cuore trafitto, troverai un approccio autentico e fedele alle radici del tatuaggio tradizionale.

Francesco Cinti Piredda – Uno per Cento

Posizione: Via Ginori 9, Zona Testaccio. Francesco Cinti Piredda e il suo studio Uno per Cento sono noti in tutto il panorama capitolino, anche grazie alla fiducia di personaggi pubblici come Francesco Totti e Ilary Blasi. Stile e versatilità: dal realistico al minimal, con cura meticolosa e attenzione all’armonia complessiva.

Antonio Proietti – Camden Town Tattoo

Posizione: Via Ponte Lucano 23. Se ami i tatuaggi colorati, realistici o 3D, Antonio Proietti è il nome da tenere presente. La sua tecnica si distingue per la cura maniacale dei dettagli e uno stile sempre in evoluzione. Capacità artistica e compositiva: incredibile definizione e attenzione a ogni sfumatura, dal ritratto iperrealistico a soggetti fantasy. Ambiente professionale: protocolli di sterilizzazione rigorosi e materiali d’eccellenza. Consulenza personalizzata: dialogo approfondito prima della seduta, con proposte su misura e bozze per visualizzare il risultato finale.

Mastro Tattoo

Posizione: Via Morlupo 2. Mastro Tattoo propone un’ampia gamma di stili: varietà: dall’Old School al Realistico, senza dimenticare stili più sperimentali. Disegni originali: grande attenzione alla creazione di soggetti unici. Professionalità e cortesia: lo staff guida il cliente dal concept iniziale fino alla fine applicazione. Lo studio è un po’ old style e offre più sale di esecuzione. La gentilezza e l’ospitalità lo rendono un riferimento interessante per chi cerca un ambiente accogliente.

Hydraskin – Michele Colosimo

Posizione: Mentana, alle porte di Roma. Fondato nel 2016 da Michele Colosimo, Hydraskin si specializza in tatuaggi realistici e sperimentazioni artistiche. Con esperienze internazionali e premi in varie convention, Michele vanta uno stile in continua evoluzione. Formazione e background: disegnatore e pittore, porta nel tatuaggio competenze di illustrazione e pittura. Costante aggiornamento: presenza a fiere e seminari in tutto il mondo. Accoglienza e cura post-tatuaggio: atmosfera rilassante e supporto durante il processo di guarigione.

Macko Tattoo Shop

Posizione: Via Giambattista Pagano 16/1. Macko Tattoo Shop, fondato da Antonio “Macko” Todisco, è un vero network di studi con più sedi in Italia. Macko è riconosciuto come massimo esponente italiano del tatuaggio Black ’n’ Grey e stile Chicano. Team specializzato: oltre 40 artisti, ognuno focalizzato su uno stile specifico. Cultura del tatuaggio: il tattoo come espressione di valori, passioni e traguardi. Professionalità e igiene: standard elevati, macchinari all’avanguardia, procedure sicure.

Alex De Pase

Artista di fama internazionale specializzato in tatuaggi iperrealistici e ritratti di precisione fotografica. Riconoscimento mondiale: oltre 30 anni di carriera, considerato uno dei maggiori esponenti del tatuaggio realistico. Espansione e team: diversi studi in Italia e all’estero, con un gruppo di circa cinquanta collaboratori. Formazione e seminari: relatore in masterclass internazionali, dove condivide tecniche di colorazione e shading con i nuovi talenti.

Diego Censori

Tatuatore esperto e docente in corsi specializzati, Diego Censori si distingue per precisione e versatilità. Versatilità stilistica: dal realistico al tradizionale, con cura di linee e sfumature. Formazione: insegna pratica del tatuaggio in stili realistici e figurativi, grazie anche al suo background artistico. Ambiente di lavoro sicuro: ordine e norme igieniche al primo posto. Diego Censori, classe 1986, è considerato un talento nel tatuaggio realistico e figurativo a Roma Nord. Diplomato all’Istituto d’Arte in Rilievo e Catalogazione dei Beni Culturali, ha sempre coltivato la passione per la pittura, riversandola nel tattoo.

Serena Caponera – Scrimshaw Tattoo

Serena Caponera firma uno stile delicato e femminile, ideale per chi cerca linee morbide, palette pastello e soggetti eleganti. Stile raffinato: fiori, soggetti minimal e linee sottili. Precisione e dettaglio: ogni elemento è studiato con cura per un risultato armonioso. Esperienza online: portfolio su sito e social per valutare lo stile e la qualità del lavoro.

Tatuaggi di Porcellana – Antonio Sangre Blue

Tatuaggi di Porcellana è il progetto di Antonio Sangre Blue, specializzato in tatuaggi leggeri e delicati, ispirati al Kintsugi giapponese. Stile etereo: linee finissime, colori tenui, estetica minimal. Filosofia del Kintsugi: l’idea della “riparazione” come metafora di rinascita e forza. Igiene e materiali di qualità: aghi sottilissimi e inchiostri selezionati, per un trauma cutaneo ridotto.

Stefano Reinoso

Artista apprezzato per il suo stile realistico a livelli quasi “americani” per precisione e resa fotografica. Versatilità: dal realismo a forme geometriche e tratti astratti. Tecnica pulita: linee e sfumature curate, contrasti di luce d’effetto. Presenza social: portfolio ricco e video in time-lapse delle sessioni di tatuaggio.

Vinnie Cut (Vanessa Corsale)

Conosciuta come Vanessa Corsale, lavora presso il Metropolis Shop Tattoo & Barber. Il suo stile è colorato, vivace e dal gusto “cartoon”. Stile urban e cartoon: palette di colori accesi e linee audaci. Creatività e energia: ambiente frizzante e informale, ogni lavoro diventa un’esperienza divertente. A chi si rivolge: perfetto per chi ama tatuaggi pieni di colore e tratti audaci.

Gianluca Artico

Posizione: Metropolis Shop. Attivo dagli anni ’90, Gianluca Artico fonde Old School e Traditional californiano con un tocco personale. Approccio tradizionale: solido legame con l’Old School arricchito da elementi moderni. Evoluzione artistica: anni di pratica e sperimentazione, mantenendo un’impronta classica. Professionalità: lavora in uno studio che garantisce igiene e materiali di qualità.

Diego Brandi – Mosaic Tattoo

Diego Brandi ama definirsi “eclettico” e sperimentare stili diversi. È noto per il suo MosaicTattoo, una tecnica che ricorda la composizione di un mosaico. Stili offerti: dal tradizionale al realistico, inclusi approcci innovativi. MosaicTattoo: piccole tessere di colore formano disegni dinamici e originali. Filosofia del tatuaggio: dedicare tempo all’ascolto e alla progettazione per riflettere la personalità del cliente.

Aures Tattoo

Aures Tattoo punta sulla continua ricerca di nuove forme di espressione con uno stile fortemente sperimentale. Approccio artistico: dalle linee sottili ai soggetti più complessi, sempre con creatività. Dettaglio e precisione: ogni progetto è curato nei minimi particolari. Ambiente accogliente: ideale anche per chi si avvicina al primo tatuaggio.

Carlo Vicarelli

Specializzato in tatuaggi realistici in bianco e nero, soprattutto ritratti e soggetti animali. Linee moderne e pulite: pur focalizzato sul realismo, non disdegna tocchi minimal o geometrici. Portfolio in espansione: giovane ma già con lavori eccellenti, visibili sui social. Aggiornamento continuo: integrazione di nuove tecniche e tendenze.

Giulia Bongiovanni

Giulia Bongiovanni si concentra sul Neo Traditional, fondendo Old School e Art Nouveau. Tocco femminile: soggetti floreali, figure femminili, dettagli ricercati. Empatia e supporto: grande capacità di ascolto per tradurre le storie dei clienti in tatuaggi. Stile personale: richiami al disegno a mano libera, per soggetti unici e riconoscibili.

Rasetti (Michael Rasetti)

Michael Rasetti ha iniziato giovanissimo, ispirato dal nonno che lo incoraggiò nel disegno e nella pittura. È divenuto un raffinato interprete di stili giapponesi e tradizionali. Approccio classico e ricerca artistica: dal tribale rivisitato alle icone dell’Ukiyo-e, sperimenta senza tradire le radici. Viaggi e ispirazioni: frequente partecipazione a convention e seminari, assorbendo influenze internazionali. Ambiente professionale: collabora con studi noti di Roma, nel rispetto di rigorosi standard igienici.