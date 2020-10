Taxi con lo smartphone: per gli spostamenti aziendali ora basterà un click

Taxi con lo smartphone: da oggi nasce “itTaxi Amex Account”, la prima e più innovativa piattaforma di pagamento digitale e integrata, grazie alla collaborazione tra American Express e itTaxi. D’ora in poi, per gli spostamenti aziendali, basterà un click.

itTaxi Amex Account, che si avvale della tecnologia “BTA” (Business Travel Account) di American Express, consente il pagamento degli spostamenti aziendali tramite taxi, semplificando le procedure amministrative per le persone che si muovono per motivi di lavoro, garantendo flessibilità e l’ottimizzazione di tutti i processi di gestione. I dipendenti si limiteranno a prenotare la vettura, mentre itTaxi Amex Account effettuerà il pagamento centralizzato e fornirà la reportistica per la riconciliazione.

American Express è il primo player ad offrire una soluzione integrata di questo tipo per la gestione di una specifica commodity, per questo, itTaxi Amex Account rappresenta un’importante novità per il settore, nascendo, tra l’altro, in un momento in cui la mobilità terrestre è di fondamentale importanza nella fase di post lockdown.