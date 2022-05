Taxi, Orsa: "Uber resta il nemico numero 1, accordi con app sono cosa privata"

"L'accordo tra il consorzio taxi e Uber che è stato annunciato in pompa magna e che è un accordo tra due privati non rappresenta la nostra categoria. Anzi mette a rischio 40 mila famiglie. Uber resta il nostro nemico numero uno".

Ad affermarlo è il segretario nazionale di Orsa Taxi, Rosario Gallucci commentando l'accordo tra Uber, l'app globale di mobilità nata a San Francisco e il consorzio ItTaxi.

"Per la nostra categoria - spiega Gallucci - Uber resta il nostro nemico numero uno. La piattaforma, che fa intermediazione, deve stare fuori dal nostro settore senza se e senza ma. Uber è una multinazionale che non vuole il bene della nostra categoria e che vuole esclusivamente monopolizzare il nostro portafoglio clienti". Con questa mossa, rileva, "Uber inizierà a drenare il nostro lavoro. E' una fotocopia di quello che ha già fatto la multinazionale in altri paesi europei".