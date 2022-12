Teatro di Roma diventa una fondazione. Giovanna Marinelli nuova commissaria

Teatro di Roma diventa una fondazione. L'Assemblea dei Soci dell'associazione ha approvato l'atto di trasformazione in fondazione nella seduta di mercoledì 28 dicembre. È l'ultima atto dopo l'approvazione della delibera del Comune di Roma del 4 dicembre scorso che ha avviato l'iter, approvato anche dall'amministrazione Regionale. La gestione della transizione sarà affidata alla nuova commissaria Giovanna Marinelli.

“Il Teatro di Roma si avvia a grandi passi verso la realizzazione di un modello di governance in grado di garantire maggiore efficienza e capacità di creare offerta culturale - ha detto il sindaco Gualtieri - ringrazio Gianluca Sole per l’impegno straordinario garantito in questo ultimo anno e faccio i miei migliori auguri di buon lavoro al nuovo Commissario Giovanna Marinelli, scelta di assoluta qualità e di riconosciuta esperienza”.

Nella seduta è stata approvata anche il relativo adeguamento dello statuto alla nuova forma dell'ente. Lo scopo di questa trasformazione è quello di rafforzare il ruolo dell'ente nella promozione dello spettacolo, della tradizione e della sperimentazione teatrale. Lo scopo è anche quello di portare avanti queste attività in modo più efficiente e con una gestione più funzionale.

La gestione commissariale

La gestione commissariale dell'associazione è cominciata nel 2021 ed è stata affidata a Gianluca Sole, che ha amministrato il risanamento dell'ente e ha avviato la riforma degli assetti giuridici di Teatro di Roma.

Ora la gestione commissariale è stata affidata a Giovanna Marinelli, che è stata direttrice dell'associazione tra il 2008 e il 2010. Marinelli ha avuto anche altri incarichi nel mondo del teatro e della cultura: direttrice dell'Ente Teatrale Italiano dal 1996 al 2001, direttrice del Dipartimento della Cultura del Comune di Roma dal 2001 al 2008 e assessora alla Cultura tra il 2014 e il 2015. Suo compito sarà quello di amministrare la transizione tra Associazione e Fondazione, preservando la continuità produttiva, la stabilità gestionale e la qualità artistica dell'ente.