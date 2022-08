Tenta di dare fuoco ad un appartamento dopo una lite: indagini in corso

Un portone di un condominio è stato dato alle fiamme dopo che era stata versata della benzina sullo zerbino. Il movente sarebbe una lite. È successo nel quartiere Nomentano.

Le fiamme sono arrivate fino al portone accanto e l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio invadesse i due appartamenti in via Salento. Le fiamme sono state appiccate dopo che è stato versato del liquido infiammabile sullo zerbino. L'appartamento era vuoto. L'ipotesi è un tentativo di vendetta dopo dei dissidi tra due persone. Sono in corso le indagini.